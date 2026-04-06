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CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a Gpl in fiamme nel pomeriggio

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 6, 2026

MONTE URANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 per l’incendio di un’autovettura alimentata a Gpl.
La squadra di Fermo, intervenuta con due autobotti ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area.
Non si registrano persone coinvolte.

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