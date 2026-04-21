In un libro i dialoghi di Caterina Irene Lazzarini

Di TIBERIO CRIVELLARO

Sono numerosi gli esempi che riguardano i “dialoghi” nella letteratura, nella prosa, nella poesia. A parte il romanzo nelle sue varie tematiche, dove i dialoghi sono essenziali, quasi d’obbligo, sono noti “I dialoghi di Leucò , nella modernità quelli nella poesia di Giovanni Testori, di “Bellavista”, ma anche ne le “Operette morali” del Leopardi nella sua visione filosofica e amorosa.

Persino nella musica, nelle canzoni di Vecchioni, Pino Daniele, i Temptation, Vasco Rossi in “Una canzone per te”. Questo lungo preambolo, per introdurre la raccoltina poetica “I dialoghi mancati” di Caterina Irene Lazzarini, elegante plaquette edita da Ilglomerulodisale di Catania.

Fa notare, Alessandro Fo, nella sua fine nota a inizio raccolta, che “La lirica classica greca e latina si presenta per lo più in forma di dialogo”. I delicati versi della Lazzarini si pongono su questa linea “guardando indietro” alle persone scomparse che hanno costellato la sua vita. Dialoghi con una sorta di “archivio dei morti” non archiviati? Accanto a queste persone a lei care menzionate sono l’oggetto di nostalgia.

Il caso di una donna semplice, di Palmira: “Vidivi l’ura di vidiirti (…)”. Ma la fonte del suo “canto” sembra sgorgare dal dialogo con la madre; qualche verso esemplare di pag. 29, Caterina: “Torna soltanto un’ora, te ne prego (…) Io per te lo farei, questo lo sai” (…) Mamma: “Come tuo padre sei sempre tenace (…) Credo nella misura delle cose,/ Fila, fila zitta con me ora la lana”.

Nella raccoltina (non è un diminutivo) vi sono estensioni di parole significanti, quelli intesi da Lacan, per un romanzo famigliare. Perché codesto “Dialogo mancato” non solo con la madre, non è mancato nel suo microcosmo col figlio Lorenzo. Ma la poetessa auspica anche un dialogo col lettore, che sia “Sensibile alle foglie”, meraviglioso romanzo edito dalla Casa Editrice fondata da Renato Curcio, Stefano Petrella e Nicola Valentino nel 1990 dal carcere di Rebibbia. Siate sensibili a questi dialoghi di Caterina Irene.

CATERINA IRENE LAZZARINI

DIALOGHI MANCATI

Ed. Ilglomerulodisale

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