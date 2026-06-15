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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Finisce fuori strada con l’auto, soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 15, 2026

TREIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte lungo la Strada provinciale 25, tra Villa Potenza e Chiesanuova di Treia, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura uscita autonomamente di strada.
La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione del conducente, successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118.
Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

 

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