Pesaro ospita in piazza del Popolo la Festa del cioccolato artigianale

Galeazzi: «Occasione di vivere la città con gusto e sostenere il centro storico». Il nuovo appuntamento, da mattina a sera, proporrà stand espositivi, laboratori e iniziative con i Maestri del cacao

PESARO – Pesaro apre le porte alla magia del cioccolato che sarà protagonista, da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, della Festa del Cioccolato Artigianale, nuovo appuntamento che trasformerà piazza del Popolo, da mattina a sera, in un luogo di profumi intensi, gusto autentico e tradizione all’insegna di uno dei prodotti più amati e diffusi al mondo.

«Iniziative come la Festa del Cioccolato Artigianale – sottolinea Mattia Galeazzi, assessore alle Attività Economiche – sono un’occasione importante per vivere la città sotto una nuova veste, gustare dei prodotti di alta qualità, partecipare ai laboratori per i bambini e le bambine. Soprattutto però, rappresentano un’opportunità importante per sostenere il tessuto economico cittadino, in particolare in un periodo dell’anno tradizionalmente più complesso per il commercio, soprattutto per i negozi di abbigliamento, che si trovano nella fase di passaggio tra la chiusura dei saldi invernali e l’attesa delle nuove collezioni. Eventi capaci di richiamare visitatori e animare il centro storico, contribuiscono a creare movimento, vitalità e occasioni concrete per le attività commerciali, rafforzando il legame tra città, residenti e visitatori».

Cuore dell’evento sarà la piazza del Popolo, che farà da cornice all’esperienza sensoriale proposta nell’ambito del Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, promosso da Choco Amore: un viaggio nella cultura del cioccolato, nella sua storia millenaria e nella sua capacità di emozionare.

Protagonisti assoluti saranno i Maestri Cioccolatieri, artigiani provenienti da tutta Italia che porteranno in piazza il loro sapere, trasformando il cacao in opere d’arte da gustare. Un alimento prezioso già noto ai Maya per le sue proprietà benefiche, oggi apprezzato anche per le sue qualità antiossidanti ed energizzanti, capace – secondo numerosi studi – di favorire il buonumore.

Durante i tre giorni di festa, dalle ore 10.00 fino a sera, la piazza si animerà con stand, degustazioni e iniziative pensate per tutte le età, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Domenica 8 febbraio, nel pomeriggio, sul palco della Biosfera si esibiranno i ballerini della scuola di danza Stella Show Dance, diretti da Daniel e Giada Chiuselli, con performance in diverse discipline.

In programma anche laboratori didattici gratuiti dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli insegnanti interessati potranno prenotare la partecipazione delle classi sul sito:

www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

“La Festa del Cioccolato Artigianale rappresenta anche un’occasione per vivere Pesaro in una veste diversa: più dolce, più intensa, più emozionante, valorizzando la città di mare, arte e musica anche attraverso eventi di qualità”.

Per rimanere aggiornati sull’evento, seguire la pagina Facebook FestedelCioccolato.

