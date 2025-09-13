domenica, Settembre 14, 2025
Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:15 in contrada San Savino di Civitanova Marche per un incidente stradale tra un’auto ed un motociclo.

Il conducente della moto, rimasto incastrato sotto l’autoveicolo, è stato estratto dalla squadra dei Vigili del fuoco di Civitanova Marche ed affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Successivamente il motociclista è stato elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.

