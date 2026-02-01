AltrogiornaleMarche

Due escursionisti soccorsi nel pomeriggio tra Montemonaco e Montegallo

Feb 1, 2026

MONTEMONACO – Poco prima delle 15 i Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto sono intervenuti tra i comuni di Montemonaco e Montegallo per dare soccorso a due escursionisti che, percorrendo il sentiero tra Altino e Santa Matia in Pantano, avevano perso l’orientamento.

Dalla sala operativa 115 recuperavano le coordinate della posizione in cui si trovavano e lì sono stati raggiunti dai pompieri che li hanno riaccompagnati al punto in cui avevano lasciato la loro macchina.

 

