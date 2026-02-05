Autocarro contro un cavalcavia autostradale, il conducente portato in ospedale

POTENZA PICENA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 1:45 lungo il tratto autostradale, al km 250,5 per un incidente stradale.

La squadra di Civitanova Marche è intervenuta a seguito dell’impatto di un autocarro, munito di autogrù contro un cavalcavia autostradale.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due automezzi in transito. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario ed alla verifica statica del cavalcavia, con l’ausilio di un’autoscala.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale di Civitanova Marche.

Sul posto il personale Anas, i tecnici della Società Autostrade e le pattuglie della Polizia Stradale per la gestione della viabilità.

A seguito delle verifiche congiunte effettuate dai tecnici dei Vigili del fuoco e della Società Autostrade, è stata confermata la sicurezza del ponte, successivamente riaperto al traffico.

