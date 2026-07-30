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CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SAN GIORGIO

Autocarro si ribalta lungo l’autostrada, il conducente trasportato a Torrette

Diwww.altrogiornalemarche.it

Lug 30, 2026

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 19 lungo l’autostrada A14, a circa 500 metri dall’uscita del casello di Porto San Giorgio, in direzione nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro telonato ribaltato.
La squadra di Fermo, ha provveduto all’estrazione del conducente, affidandolo al personale sanitario. Successivamente la persona è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.
L’autocarro, ribaltandosi, ha completamente ostruito la carreggiata, causando il blocco della viabilità.
Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Autostradale.

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