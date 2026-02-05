AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO RECANATI

Nella notte una violenta mareggiata fa danni a Porto Recanati

Diwww.altrogiornalemarche.it

Feb 5, 2026

PORTO RECANATI – Ieri sera poco prima delle ore 23, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Recanati a seguito di una mareggiata.
La squadra di Civitanova Marche ha operato per i danni causati da una forte mareggiata, che ha interessato in particolare uno chalet dove l’acqua ha raggiunto la sede stradale.
Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Tre persone ferite in uno scontro lungo l’autostrada

Feb 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO POLITICA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Una delegazione della Lega è stata ricevuta in Comune dal Commissario Prefettizio di San Benedetto del Tronto

Feb 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POTENZA PICENA

Autocarro contro un cavalcavia autostradale, il conducente portato in ospedale

Feb 5, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Tre persone ferite in uno scontro lungo l’autostrada

6 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO POLITICA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Una delegazione della Lega è stata ricevuta in Comune dal Commissario Prefettizio di San Benedetto del Tronto

6 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POTENZA PICENA

Autocarro contro un cavalcavia autostradale, il conducente portato in ospedale

5 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO RECANATI

Nella notte una violenta mareggiata fa danni a Porto Recanati

5 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it