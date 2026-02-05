Nella notte una violenta mareggiata fa danni a Porto Recanati

PORTO RECANATI – Ieri sera poco prima delle ore 23, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Recanati a seguito di una mareggiata.

La squadra di Civitanova Marche ha operato per i danni causati da una forte mareggiata, che ha interessato in particolare uno chalet dove l’acqua ha raggiunto la sede stradale.

Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

