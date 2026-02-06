Una delegazione della Lega è stata ricevuta in Comune dal Commissario Prefettizio di San Benedetto del Tronto

Il consigliere regionale Antonini ha illustrato idee e progettualità del partito per implementare le strategie di sicurezza in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di ieri, una delegazione della Lega, guidata dal Consigliere regionale Andrea Maria Antonini e composta dalla segretaria della sezione locale Laura Gorini, da Pasqualino Piunti e da Lorenzo Marinangeli, è stata ricevuta nella sede del Comune di San Benedetto del Tronto dalla Commissaria Prefettizia dott.ssa Rita Stentella per affrontare il complesso tema della sicurezza pubblica nella cittadina costiera.

Il Consigliere Antonini, nel corso del suo intervento, ha manifestato forte preoccupazione per l’acuirsi di gravi episodi di violenza che, da circa un anno, si stanno verificando con frequenza; il tutto senza dimenticare la delicata situazione che si sta registrando nel quartiere di Ponterotto dove, proprio nei giorni scorsi, è stata effettuata un’azione di sgombero da parte delle forze dell’ordine.

La delegazione della Lega ha rimarcato l’urgenza, oltre che la necessità, di mettere in campo una serie di misure calibrate, sempre in condivisione con Comuni e amministratori, per aumentare, quanto più possibile, il livello di guardia del territorio. Tra le varie proposte indicate sul tavolo si colloca il progetto “Strade sicure” che, nelle sue linee guida e finalità, prevede la presenza dell’esercito a presidio dei punti nevralgici dove, solitamente, avvengono fatti criminosi.

“Desidero ringraziare, innanzitutto, la dott.ssa Stentella per il proficuo incontro e per il grande interesse nell’esaminare, congiuntamente, temi di grande rilevanza sociale che, da sempre, sono al centro della vita della comunità sambenedettese – ha sottolineato Antonini al termine del confronto – da parte della Lega, si conferma l’impegno nel delineare le strategie più utili, mirate e in grado di rendere realmente San Benedetto una città più sicura. In tale direzione, è nostra intenzione organizzare, nei prossimi mesi, un importante evento pubblico, alla presenza di esperti, autorità istituzionali e rappresentanti ministeriali, per discutere e approfondire, non solo le novità introdotte dal decreto Sicurezza – approvato di recente – ma anche le progettualità più urgenti e condivise che la Lega intende portare avanti. Infine, e non per ultimo, sempre alla presenza della Commissaria Prefettizia, abbiamo sottolineato l’importanza dell’innalzamento al primo livello del Commissariato di San Benedetto del Tronto che porterebbe all’incremento dell’organico, fondamentale al fine di monitorare e presidiare il territorio nel segno di una maggiore tranquillità per cittadini, turisti e villeggianti, soprattutto in vista del periodo estivo”.

