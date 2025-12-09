AltrogiornaleMarche

Tragico incidente stradale alla periferia di San Ginesio

Dic 9, 2025

SAN GINESIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa lungo la Strada Statale 78, nel comune di San Ginesio, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante.
Sul posto sono giunte le squadre di Tolentino e della sede centrale di Macerata con l’autogrù. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il conducente dal veicolo.
Il personale del 118, intervenuto, ha purtroppo constatato il decesso dell’uomo. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza ed i successivi accertamenti.

