Tragico incidente nel pomeriggio lungo la Statale 77

CALDAROLA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa lungo la Strada Statale 77 var, nei pressi dell’uscita di Caccamo, direzione mare, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura rimasta ribaltata sulla sede stradale.

All’interno del veicolo si trovavano due persone, che sono state estratte dalla squadra dei Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118.

Purtroppo per uno dei due occupanti è stato dichiarato il decesso. La carreggiata, in direzione mare, è stata chiusa al traffico.

Sul posto presenti i Carabinieri di Tolentino.

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