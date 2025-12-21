Auto termina la propria corsa contro un’abitazione, ferito il conducente

URBISAGLIA – Nel primo pomeriggio, alle ore 14:15 circa, i Vigili del fuoco di Tolentino, con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla Centrale di Macerata, sono intervenuti lungo la Strada provinciale 78 in località Maestà, per un incidente stradale.
Un’autovettura, dopo aver divelto una recinzione, ha terminato la propria corsa contro un’abitazione.
Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118.
Non si registrano altre persone coinvolte.
La strada provinciale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.
Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.