AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Auto termina la propria corsa contro un’abitazione, ferito il conducente

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 21, 2025

URBISAGLIA – Nel primo pomeriggio, alle ore 14:15 circa, i Vigili del fuoco di Tolentino, con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla Centrale di Macerata, sono intervenuti lungo la Strada provinciale 78 in località Maestà, per un incidente stradale.
Un’autovettura, dopo aver divelto una recinzione, ha terminato la propria corsa contro un’abitazione.

Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118.
Non si registrano altre persone coinvolte.

La strada provinciale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme nella tarda mattinata un locale adibito a rimessa

Dic 20, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Auto termina la propria corsa contro un’abitazione, ferito il conducente

21 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme nella tarda mattinata un locale adibito a rimessa

20 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it