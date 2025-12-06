Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa nella frazione di Villa Potenza per una fuga di gas. Una ditta impegnata in lavori di trivellazione ha accidentalmente danneggiato una tubazione del metano.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha delimitato l’area interessata e, con l’ausilio di strumenti per il rilevamento gas, ha effettuato i primi controlli nelle abitazioni vicine al punto di rottura. Non si è resa necessaria l’evacuazione di alcun edificio.

Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati