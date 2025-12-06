AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 6, 2025

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa nella frazione di Villa Potenza per una fuga di gas. Una ditta impegnata in lavori di trivellazione ha accidentalmente danneggiato una tubazione del metano.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha delimitato l’area interessata e, con l’ausilio di strumenti per il rilevamento gas, ha effettuato i primi controlli nelle abitazioni vicine al punto di rottura. Non si è resa necessaria l’evacuazione di alcun edificio.
Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

Dic 5, 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un uomo ed una donna perdono la vita in un tragico incidente stradale

Dic 3, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POTENZA PICENA

Finisce con l’auto contro un albero, estratta e portata in ospedale

Dic 1, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

6 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

5 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un uomo ed una donna perdono la vita in un tragico incidente stradale

3 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POTENZA PICENA

Finisce con l’auto contro un albero, estratta e portata in ospedale

1 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it