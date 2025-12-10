Appartamento in fiamme, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Lido di Fermo per un incendio che ha interessato un appartamento situato al terzo piano di una palazzina.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica dei locali con l’ausilio di un’autoscala e di due autobotti.

Una persona è stata evacuata e trasportata in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia.

