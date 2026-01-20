AltrogiornaleMarche

Bloccata un'intera zona di Macerata dopo una fuga di gas metano

Gen 20, 2026

MACERATA – Dalle ore 15:30 di oggi i  Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Spalato per una fuga di gas metano rilevata all’interno di diversi pozzetti della fibra ottica.
Due le squadre di Macerata che, con tre automezzi, stanno collaborando con i tecnici Italgas per individuare e intercettare la perdita dalla rete di distribuzione.
È stata interdetta la viabilità nelle vie limitrofe per consentire le operazioni di soccorso,
Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

