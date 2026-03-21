AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Fuga di gas nel centro storico, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 21, 2026

RAPAGNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 11 in piazza Scocciamarco per la rottura di una conduttura del gas probabilmente a seguito di un urto con un’autovettura.
La squadra di Fermo, ha provveduto ad isolare la zona in attesa dell’arrivo del tecnico della ditta fornitrice per il ripristino della tubazione. Eseguita inoltre l’aerazione di diversi locali mediante l’utilizzo di un apposito ventilatore.
Sul posto presenti anche i Carabinieri.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Agricoltura, nelle Marche un quarto di imprese in meno in un decennio

Mar 21, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

La rinascita della poesia civile contro gli imperialismi

Mar 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Cooperazione, lavoro stabile e sviluppo: l’Assemblea ha confermato come presidente Federico Frontalini

Mar 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Agricoltura, nelle Marche un quarto di imprese in meno in un decennio

21 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Fuga di gas nel centro storico, pronto intervento dei Vigili del fuoco

21 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

La rinascita della poesia civile contro gli imperialismi

20 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Cooperazione, lavoro stabile e sviluppo: l’Assemblea ha confermato come presidente Federico Frontalini

20 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it