Fuga di gas nel centro storico, pronto intervento dei Vigili del fuoco

RAPAGNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 11 in piazza Scocciamarco per la rottura di una conduttura del gas probabilmente a seguito di un urto con un’autovettura.

La squadra di Fermo, ha provveduto ad isolare la zona in attesa dell’arrivo del tecnico della ditta fornitrice per il ripristino della tubazione. Eseguita inoltre l’aerazione di diversi locali mediante l’utilizzo di un apposito ventilatore.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

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