Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

Dic 5, 2025

TORRE SAN PATRIZIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.00 circa sulla Strada provinciale 44 per un incidente stradale.
Un’autovettura è uscita di strada terminando la corsa in un campo sottostante, a circa 200 metri dalla carreggiata. A bordo si trovava un solo occupante.
La squadra di Fermo ha estratto la persona dall’abitacolo, messo in sicurezza il veicolo e collaborato con i sanitari del 118 e con i Carabinieri per il trasporto dell’infortunato fino alla strada, da dove è stato trasferito in ospedale.

