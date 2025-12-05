Finisce fuori strada, soccorso e portato in ospedale

TORRE SAN PATRIZIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.00 circa sulla Strada provinciale 44 per un incidente stradale.

Un’autovettura è uscita di strada terminando la corsa in un campo sottostante, a circa 200 metri dalla carreggiata. A bordo si trovava un solo occupante.

La squadra di Fermo ha estratto la persona dall’abitacolo, messo in sicurezza il veicolo e collaborato con i sanitari del 118 e con i Carabinieri per il trasporto dell’infortunato fino alla strada, da dove è stato trasferito in ospedale.

