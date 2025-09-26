Fuga di gas crea problemi a Potenza Picena, chiusa anche l’autostrada

POTENZA PICENA – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Beethoven, a Potenza Picena, a causa di una fuga di gas proveniente da una tubazione di grandi dimensioni.

In via precauzionale è stato interdetto, inizialmente, il tratto autostradale della A14 compreso tra i caselli di Civitanova Marche e Loreto – Porto Recanati in entrambe le direzioni.

La fuga di gas è stata poi individuata e messa in sicurezza dalla ditta che gestisce la fornitura.

In via precauzionale sono state anche evacuate cinque palazzine e i Vigili del Fuoco, con il supporto della squadra specializzata NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), hanno avviato le operazioni di controllo dell’area.

