Non rientra a casa, i Vigili del fuoco lo rintracciano nella notte privo di vita

CESSAPALOMBO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 21:30 circa di ieri per la ricerca di una persona che non aveva fatto rientro nella propria abitazione dopo essersi recato nel pomeriggio nella zona di San Liberato per aiutare un amico rimasto in panne con un mezzo fuoristrada.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Tolentino e Macerata, supportate da personale cinofilo e dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Nella tarda nottata l’uomo è stato rintracciato privo di coscienza dal personale cinofilo nei pressi della propria autovettura.

I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del personale sanitario e del medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di zona.

