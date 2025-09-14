Ciclista scivola per 40 metri in un dirupo, soccorso e portato in ospedale

FIUMINATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13:00, nei pressi di Monte Cafaggio, per soccorrere un ciclista che, dopo aver perso il controllo della bici, è scivolato per circa 40 metri in un dirupo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Camerino, con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Macerata e del Soccorso Alpino, ha provveduto al recupero dell’infortunato, successivamente caricato sul mezzo fuoristrada per il trasporto fino all’ambulanza del 118.

