AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco nella zona del Passo del lupo

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 9, 2026

SIROLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona del Passo del lupo per soccorrere un ragazzo impossibilitato a proseguire il percorso, ma in buone condizioni di salute.
La squadra di Ancona e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno e

seguito le operazioni di recupero in un’area particolarmente impervia.
Il ragazzo, in buone condizioni di salute, è stato recuperato dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e accompagnato fino alla propria autovettura.
Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tragico incidente lungo l’autostrada, muore il conducente di un Tir

Giu 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Concluso al Reggimento Pavia di Pesaro il Nato Target Audience Analysis Course

Giu 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri di Castelfidardo smascherano e denunciano il finto venditore

Giu 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tragico incidente lungo l’autostrada, muore il conducente di un Tir

10 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Concluso al Reggimento Pavia di Pesaro il Nato Target Audience Analysis Course

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco nella zona del Passo del lupo

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri di Castelfidardo smascherano e denunciano il finto venditore

9 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it