Un ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco nella zona del Passo del lupo

SIROLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona del Passo del lupo per soccorrere un ragazzo impossibilitato a proseguire il percorso, ma in buone condizioni di salute.

La squadra di Ancona e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno e

seguito le operazioni di recupero in un’area particolarmente impervia.

Il ragazzo, in buone condizioni di salute, è stato recuperato dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e accompagnato fino alla propria autovettura.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

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