Il corpo di un uomo recuperato dai Vigili del fuoco nelle montagne di Sarnano

SARNANO – Nella mattinata odierna, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area.
La vittima è Sergiu Catalin Cosoiu di 46 anni, un imprenditore edile che viveva a San Severino Marche. L’uomo risultava scomparso dal 23 gennaio.
L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo, ed il Soccorso Alpino.