AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Il corpo di un uomo recuperato dai Vigili del fuoco nelle montagne di Sarnano

Diwww.altrogiornalemarche.it

Feb 7, 2026

SARNANO – Nella mattinata odierna, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area.

La vittima è Sergiu Catalin Cosoiu di 46 anni, un imprenditore edile che viveva a San Severino Marche. L’uomo risultava scomparso dal 23 gennaio.

L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo, ed il Soccorso Alpino.

 

 

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Un cane finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / VIDEO

Feb 7, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Tre persone ferite in uno scontro lungo l’autostrada

Feb 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO POLITICA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Una delegazione della Lega è stata ricevuta in Comune dal Commissario Prefettizio di San Benedetto del Tronto

Feb 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Un cane finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco / VIDEO

7 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SARNANO

Il corpo di un uomo recuperato dai Vigili del fuoco nelle montagne di Sarnano

7 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Tre persone ferite in uno scontro lungo l’autostrada

6 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO POLITICA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Una delegazione della Lega è stata ricevuta in Comune dal Commissario Prefettizio di San Benedetto del Tronto

6 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it