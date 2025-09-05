sabato, Settembre 6, 2025
Questa mattina un’altra auto in fiamme / VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intorno alle 9,15 di questa mattina i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via Bianchi per l’incendio di un’auto parcheggiata, alimentata a Gpl.

Le fiamme hanno interessato il vano motore.

Con l’azione di spegnimento si è evitato che si propagasse alle vetture parcheggiate nei pressi e, soprattutto, che potesse coinvolgere dei tralicci dell’alta tensione situati a pochi metri.

QUI SOTTO un video:

 

