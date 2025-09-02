Appartamento in fiamme, una persona e tre gatti portati in salvo

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6:45 circa in via Volturno per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata, con autobotte e autoscala, ha spento l’incendio e portato in salvo una persona affidandola alle cure del 118.

All’interno dell’appartamento erano presenti 3 gatti che sono stati portati in salvo e affidati al legittimo proprietario.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

