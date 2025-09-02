Un motociclista perde la vita in un tragico scontro a San Benedetto
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti sulla strada statale Adriatica, al chilometro 387, per lo scontro tra una moto ed un’auto.
I militi hanno collaborato con il personale sanitario per l’assistenza alle persone coinvolte con il conducente della moto che, purtroppo, risultava deceduto.
La vittima è Nicola Amadio, 64 anni di San Benedetto.
Successivamente i Vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it