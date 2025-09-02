mercoledì, Settembre 3, 2025
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOSAN BENEDETTO DEL TRONTO

Un motociclista perde la vita in un tragico scontro a San Benedetto

www.altrogiornalemarche.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti sulla strada statale Adriatica, al chilometro 387, per lo scontro tra una moto ed un’auto.

I militi hanno collaborato con il personale sanitario per l’assistenza alle persone coinvolte con il conducente della moto che, purtroppo, risultava deceduto.

La vittima è Nicola Amadio, 64 anni di San Benedetto.

Successivamente i Vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it

Leggi anche: