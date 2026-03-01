Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

RIPATRANSONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 6 a Ripatransone per l’incendio di un appartamento situato al primo piano di una palazzina.

La squadra dei Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dei locali interessati dall’evento.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano che vi abitava.

L’appartamento è stato reso non fruibile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza.

