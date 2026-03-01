AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 1, 2026

RIPATRANSONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 6 a Ripatransone per l’incendio di un appartamento situato al primo piano di una palazzina.
La squadra dei Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dei locali interessati dall’evento.
All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano che vi abitava.
L’appartamento è stato reso non fruibile.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Messo in sicurezza dai Vigili del fuoco un solaio all’interno di un’abitazione

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

1 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Messo in sicurezza dai Vigili del fuoco un solaio all’interno di un’abitazione

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it