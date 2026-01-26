AltrogiornaleMarche

Appartamento in fiamme all’undicesimo piano di un palazzo

Diwww.altrogiornalemarche.it

Gen 26, 2026

PORTO RECANATI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, poco prima delle ore 2:30, in via Salvo D’Acquisto, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato all’undicesimo piano.

Sul posto è intervenuta la squadra di Civitanova Marche con il rinforzo delle squadre di Macerata. Sono state impiegate tre autobotti ed un’autoscala. Le operazioni hanno consentito lo spegnimento dell’incendio e la successiva messa in sicurezza dei locali, dichiarati temporaneamente non fruibili.

Le persone residenti sono uscite autonomamente dall’appartamento. Non si segnalano feriti. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

 

