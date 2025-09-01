Con un’esperienza che supera i settant’anni nei trasporti e nella logistica, Pepa Group arricchisce la propria visione strategica sulla mobilità e presenta CareFuel, business unit focalizzata sulla gestione e sul rifornimento dei carburanti.

CareFuel si propone come interlocutore ideale per chi ricerca soluzioni innovative nel rifornimento e nella logistica, integrando strumenti tecnologici e competenze maturate nel tempo per assicurare efficienza operativa a flotte e stazioni di servizio.

Due divisioni integrate per soddisfare ogni necessità

CareFuel è organizzata in due unità operative, progettate per rispondere con competenze specifiche alle esigenze della mobilità su strada.

La prima, chiamata “Fuel”, si dedica alle stazioni di servizio e mira a incrementare automazione ed efficienza, fornendo strumenti tecnologici avanzati per la gestione degli impianti, l’erogazione, i pagamenti e il controllo delle scorte.

La seconda, nota come “Extra-Rete”, si concentra invece sul settore industriale e aziendale, proponendo soluzioni per il rifornimento interno di flotte e veicoli pesanti. Grazie a sistemi di accesso controllato, monitoraggio dei consumi e automazione dei piazzali, CareFuel diventa un interlocutore qualificato anche per contesti complessi che richiedono sicurezza, conformità normativa e una gestione ottimale delle risorse.

Soluzioni Fuel: strumenti tecnologici per una gestione efficiente

In Italia CareFuel rivende ufficialmente le tecnologie sviluppate da Invenco by GVR e Gilbarco Veeder-Root, realtà di rilievo internazionale nella creazione di sistemi per l’automazione e la gestione degli impianti di rifornimento. L’esperienza diretta e la competenza settoriale consentono a CareFuel di supportare i gestori nella scelta, nell’implementazione e nell’ottimizzazione di tali soluzioni, con effetti positivi sull’efficienza e sull’affidabilità delle attività quotidiane.

Questi strumenti semplificano concretamente le operazioni amministrative, agevolando la riconciliazione dei dati, il controllo dei registri e la supervisione delle scorte in tempo reale. Grazie alla consulenza di CareFuel, i gestori hanno l’opportunità di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie adottate, orientando ogni impianto verso un modello di gestione più snello e in linea con una strategia evolutiva.

Con CareFuel, le aree di servizio dispongono di un ecosistema tecnologico consolidato e del supporto di un partner capace di accompagnare la trasformazione, valorizzando le soluzioni più adeguate alle esigenze di ciascuna realtà.

Tecnologie per aree di servizio efficienti e moderne

CareFuel seleziona e distribuisce soluzioni internazionali di ultima generazione, che coprono l’intero processo dal pagamento fino all’erogazione del carburante.

Tra i sistemi di pagamento, spicca il terminale FlexPay OSP di Invenco by GVR: un apparecchio self-service per l’acquisto di carburante che combina touchscreen, lettori per carte, funzioni contactless, gestione dei contanti e un sistema operativo completo. Questo consente un’esperienza di pagamento veloce, chiara e sicura in qualunque condizione, riducendo i tempi di attesa e semplificando le operazioni di rifornimento grazie a una struttura compatta ma completa.

Per la fase di erogazione, la gamma SK700 di Gilbarco Veeder-Root rappresenta la proposta principale di CareFuel. Nota a livello internazionale per robustezza e adattabilità, si distingue per la sua configurazione modulare che le permette di adeguarsi a diversi scenari, dal piccolo impianto alla stazione più complessa. Precisione, affidabilità e semplicità di manutenzione ne fanno una scelta adatta a chi vuole ottimizzare i processi e offrire un servizio di qualità.

Oltre a queste soluzioni, CareFuel fornisce sistemi di controllo dei serbatoi, software di gestione e strumenti per l’analisi dei consumi o il pagamento via mobile, realizzando aree di servizio progettate su misura in base alle esigenze operative specifiche di ogni cliente.

Soluzioni dedicate alle flotte aziendali e all’extra rete

Il rifornimento aziendale presenta realtà operative differenti per ogni impianto, con regole e vincoli specifici. In questo contesto CareFuel offre alle imprese strumenti per gestire in autonomia il carburante attraverso tecnologie certificate, sicure e conformi alle disposizioni vigenti. Serbatoi, attrezzature, sistemi di automazione e di controllo vengono scelti con attenzione per rispondere alle esigenze pratiche di chi lavora con flotte e impianti interni.

In qualità di rivenditore ufficiale Orpak, CareFuel accompagna le aziende nel passaggio da piazzali tradizionali a impianti automatizzati, sicuri ed efficienti, fornendo non solo tecnologie ma anche una consulenza pragmatica, basata sull’esperienza diretta nel settore della logistica e dei trasporti ereditata da Pepa Group.

Il cuore dell’offerta CareFuel per il mondo dei trasporti è il terminale Orpay 1000: un dispositivo resistente e versatile, ideato per garantire autonomia nella gestione dei rifornimenti e dei pagamenti della flotta. Permette rapidità e tracciabilità, è semplice da utilizzare e si integra con sistemi di identificazione automatica e di reportistica online, assicurando controllo e chiarezza delle operazioni, anche a distanza.

Poiché individuare la soluzione più adeguata non è mai immediato, CareFuel supporta le aziende con sopralluoghi, analisi dei flussi, test e consulenze tecniche, aiutandole a comprendere meglio i propri bisogni operativi.

Un aiuto concreto per i professionisti del settore

Per gli impianti stradali, CareFuel è attiva con una presenza capillare nelle aree del Nord-Est e Nord-Ovest, mentre per le soluzioni aziendali ed extra rete l’operatività copre l’intero territorio nazionale.

Chi opera quotidianamente nel settore e necessita di verificare possibili aggiornamenti, risolvere criticità o individuare alternative più funzionali può contattare CareFuel tramite il sito ufficiale o comunicare le proprie necessità attraverso i canali diretti dell’azienda.

