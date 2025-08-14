Un ragazzo cade dalla finestra, soccorso e portato in ospedale

PORTO SANT’ELPIDIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le ore 13, nel quartiere Corva per soccorrere un minore caduto dalla finestra, posta al primo piano di un edificio.

La caduta è stata attutita da una tettoia sottostante. La squadra dei Vigili del fuoco di Civitanova Marche, giunta per prima sul posto, ha provveduto, insieme al personale del 118, a stabilizzare il giovane, che è stato quindi calato al piano stradale con l’ausilio dell’autoscala e con il supporto dei colleghi del Comando di Fermo.

Successivamente il ragazzo è stato affidato ai sanitari per il trasporto al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

