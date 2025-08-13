“A tutti, se vuole, la donna la fa”, viaggio musicale nell’universo femminile del melodramma

RECANATI – Con un concerto dedicato a Rina Gigli, soprano recanatese nel 25º anniversario della morte, si concluderà venerdì 22 agosto la rassegna A tutti, se vuole, la donna la fa! Viaggio musicale con qualche licenza nell’universo femminile del melodramma, organizzata dall’Associazione Beniamino Gigli e realizzata grazie al patrocinio e al contributo della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e il Patrocinio del Comune di Recanati.

Durante la serata, che si terrà nella splendida cornice del cortile di Palazzo Venieri, alle ore 21.15 sarà consegnato il Premio Rina Gigli ad una giovane promessa femminile del canto lirico. Madrina della serata sarà la Dott.ssa Maria Lina Vitturini, Presidente della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. Il premio è stato fortemente voluto dall’Associazione Gigli per sottolineare l’importanza di questa prima rassegna all’insegna del femminile che ha consentito, grazie al racconto agile e a tratti ironico, di analizzare le trame e i personaggi di alcuni titoli operistici da una prospettiva di genere.

La rassegna infatti, lo ricordiamo, ha presentato in due momenti, le opere in programma al Macerata Opera Festival e al Rossini Opera Festival, con un crescendo di interesse da parte del pubblico che, negli ultimi tre pomeriggi ha gremito il foyer del Teatro Persiani e catturato l’interesse non solo dei recanatesi ma di molti turisti di passaggio.

La musicologa Maria Chiara Mazzi rifletterà di nuovo sul linguaggio dell’opera lirica come strumento ancora oggi attuale per affrontare i temi della discriminazione, dell’autodeterminazione e del rispetto attraverso la figura di Rina Gigli.

Durante il concerto saliranno sul palcoscenico alcuni dei protagonisti della rassegna: il soprano Elena Memoli, il mezzo soprano Saori Sugyama, il tenore Carlo Giacchetta e il basso Alessandro Ceccarini che eseguiranno arie tratte dal repertorio del soprano recanatese.

Ad accompagnarle al pianoforte un maestro di eccezione: Lorenzo Bavaj, accompagnatore di molti famosi cantanti e pianista ufficiale da tempo immemore, del grande Josè Carerras.

Non mancheranno altre sorprese, con la presenza, al fianco della dott.ssa Maria Lina Vitturini, di due ospiti importanti che saranno a Recanati per omaggiare Rina Gigli, la vincitrice del Premio a lei intitolato e le colleghe protagoniste del concerto.

