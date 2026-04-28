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CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO

Anziana cade nella sua abitazione, soccorsa dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 28, 2026

CORRIDONIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14, per soccorrere una persona.
La squadra di Macerata, intervenuta con l’autoscala, ha prestato assistenza a una persona anziana caduta all’interno della propria abitazione.

Non essendo possibile il trasporto attraverso la porta principale, la persona è stata stabilizzata su una barella spinale, quindi calata dalla finestra della mansarda mediante l’autoscala.
La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto.

 

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