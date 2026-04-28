Anziana cade nella sua abitazione, soccorsa dai Vigili del fuoco

CORRIDONIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14, per soccorrere una persona.

La squadra di Macerata, intervenuta con l’autoscala, ha prestato assistenza a una persona anziana caduta all’interno della propria abitazione.

Non essendo possibile il trasporto attraverso la porta principale, la persona è stata stabilizzata su una barella spinale, quindi calata dalla finestra della mansarda mediante l’autoscala.

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto.

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