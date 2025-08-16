Una cercatrice di funghi recuperata nel pomeriggio dai Vigili del fuoco / VIDEO

ACQUASANTA TERME – È stata ritrovata dai soccorritori che stavano operando in zona (Soccorso alpino e Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto), la cercatrice di funghi che non rispondeva ai richiami dei familiari.

La donna era scivolata in una zona impervia e non riusciva più a muoversi.

Una volta recuperata è stata condotta fino al punto d’incontro con i sanitari che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati