Cade al cimitero da un’altezza di 5 metri, soccorso e portato in ospedale

Dic 28, 2025

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 13 presso il cimitero di Civitanova Alta per soccorrere una persona caduta da un’altezza di circa 5 metri.
La squadra dei Vigili del fuoco di Civitanova Marche, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Macerata, ha raggiunto l’uomo e provveduto al suo recupero, riportandolo in sicurezza sul piano di calpestio per poi affidarlo al personale sanitario del 118 per le cure del caso.
La dinamica dell’evento è al vaglio delle autorità competenti.

 

