Incendio in una ferramenta, danneggiati anche due edifici / VIDEO

FERMO – Dalle ore 16 i Vigili del fuoco sono impegnati in via Leti per un incendio divampato all’interno di una ferramenta.

Le squadre provenienti da Fermo, Amandola e Civitanova, con l’impiego di 11 automezzi, hanno spento le fiamme.

Il rogo ha causato danni a due edifici adiacenti e reso necessaria l’evacuazione di tutte le famiglie residenti.

Sul posto sono in arrivo anche mezzi speciali dal Comando di Ancona per le operazioni di smassamento del materiale bruciato.

