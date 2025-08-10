MONTEFANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19, con la squadra di Macerata per recuperare un pappagallo domestico, di nome Spaiky, che si era posato su una quercia a circa 15 metri di altezza.

Il personale dei Vigili del fuoco ha raggiunto l’animale utilizzando l’autoscala e lo ha riconsegnato ai proprietari.

