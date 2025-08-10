lunedì, Agosto 11, 2025
Altro incendio in un bosco, pronto intervento dei Vigili del fuoco / VIDEO

VENAROTTA – Dalle 10 di questa mattina i Vigili del fuoco di Ascoli sono impegnati con tre squadre per estinguere un incendio che ha interessato una zona boscata, particolarmente impervia, in frazione Olibra.

Sul posto il DOS VF (direttore operazioni di spegnimento) che ha coordinato l’intervento dell’elicottero della Regione. Trenta i lanci effettuati.

Attualmente la situazione è sotto controllo ed è iniziata la fase di bonifica.

QUI SOTTO un video:

 

