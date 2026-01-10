AltrogiornaleMarche

Baita in fiamme nel pomeriggio, in salvo tutti gli animali presenti / VIDEO

Gen 10, 2026

AMANDOLA – Poco dopo le ore 16 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Garulla Superiore per l’incendio di una baita.
La squadra di Amandola con l’ausilio di due autobotti ed un mezzo 4×4 ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento
Gli animali presenti all’interno della struttura sono stati evacuati in sicurezza.
Nessuna persona è stata coinvolta. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

