Baita in fiamme nel pomeriggio, in salvo tutti gli animali presenti / VIDEO

AMANDOLA – Poco dopo le ore 16 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Garulla Superiore per l’incendio di una baita.

La squadra di Amandola con l’ausilio di due autobotti ed un mezzo 4×4 ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento

Gli animali presenti all’interno della struttura sono stati evacuati in sicurezza.

Nessuna persona è stata coinvolta. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

