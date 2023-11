Scoperto dai carabinieri l’autore dell’ennesima truffa dello specchietto

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno identificato e denunciato un quarantenne, nato e residenza in Sicilia, per truffa.

Nei giorni scorsi ha messo in atto la classica truffa dello specchietto ai danni di una donna settantenne di Sassoferrato. Quest’ultima, per paura che l’uomo chiamasse i carabinieri, spaventata per l’eventuale ritiro della patente, ha versato in contanti poco meno di 100 euro all’uomo pur non avendo commesso nulla.

La donna si trovava nella tarda mattinata nella zona centrale di Sassoferrato per delle commissioni. Improvvisamente ha sentito un rumore provenire dalla carrozzeria della propria macchina, pur non avendo urtato da nessuna parte.

Poco dopo è stata fermata da un uomo che lamentava di aver subito danni allo specchietto sinistro. È nato un acceso dibattito con l’uomo che ha intimato alla donna un risarcimento immediato in contanti, altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri per rilevare il sinistro ed i militari avrebbero poi potuto ritirarle anche la patente.

La donna, spaventata, per evitare di non avere più l’auto per fare le commissioni, ha versato quanto accordato con l’uomo e se n’è andata. Poco dopo ha raggiunto i Carabinieri della Stazione di Sassoferrato ed ha raccontato il fatto. Purtroppo la zona non è servita da telecamere.

Dopo una lunga indagine investigativa, però, i militari sono riusciti a identificare l’uomo e denunciarlo per truffa. Si tratta di un quarantenne siciliano. I carabinieri non avevano la targa del mezzo, ma avevano il colore e il modello che erano stati descritti con precisione dalla settantenne di Sassoferrato.

Dagli accertamenti è emerso che un’auto, di quel colore, nei giorni precedenti, era stata segnalata per diversi episodi analoghi in altre zone del centro Italia. I carabinieri sono così risaliti, grazie ad altre segnalazioni precedenti, alla targa del mezzo. È stata identificata la proprietaria, una donna all’oscuro di tutto.

Da ulteriori controlli, attraverso la banca dati, è emerso che quell’auto era già stata fermata diverse volte ed era stato identificato come conducente proprio il siciliano quarantenne. Acquisite le fotografie dell’uomo è stata convocata la donna presso la stazione dei Carabinieri di Sassoferrato. E la signora l’ha riconosciuto con precisione. Il quarantenne è stato denunciato per truffa.

