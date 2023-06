Marco Catani è il nuovo presidente del Rotary Club Altavallesina-Frasassi

di DANIELE GATTUCCI

GENGA – Martedì 27 giugno, Conviviale presso l’hotel “Le Grotte”, località Pontebovesecco di Genga, sede del Rotary Club Altavallesina-GrotteFrasassi, per la cerimonia del “Passaggio del Martelletto” dal presidente uscente Ugo Pesciarelli al nuovo presidente Marco Catani. Oltre cento i soci e ben dieci i sindaci del territorio del Club intervenuti a salutare Pesciarelli ed inaugurare al meglio il nuovo anno Rotariano 2023-24 con il neo incaricato, accolto da entusiasmo e amicizia sin dal buffet allestito nella suggestiva piscina dell’Hotel “Le Grotte” allietato dalla musica del gruppo “Musica D’autrio”.

Marco Catani, Libero professionista, tributarista, con attività iniziata 1984 di consulenza e pianificazione aziendale per società e ditte individuali. Consigliere della Società Cis società in house providing che svolge servizi pubblici di interesse generale per dodici comuni della Vallesina-Serra San Quirico-Mergo-Rosora-Poggio SanMarcello-Castelplanio-Montecarotto-Maiolati Spontini-Castelbellino-Monte Roberto-Cupramontana-Staffolo-San Paolo di Jesi dal 2016 fino al 2020. Dal luglio 2020 nominato all’unanimità dai dodici sindaci Presidente del Cda. Tesoriere Rotary Altavallesina Grottefrasassi dal 2017 al 2021 Nel 2022 Presidente nominato incoming del Rotary.

Nel corso della conviviale di incarico ufficiale di Presidente del Rotary Altavallesina Grottefrasassi, ha presentato oltre al piano di azione i componenti del Direttivo: Dennis Luigi Censi, Federico Scopa, Daniele Antonio Azzarello, Ugo Pesciarelli, Paolo Santi, Flavia Carle, Gilberto Tabocchini, Alberto Uncini, Renzo De Finis, Gilberto Polverari, Adriana Verdini, Simonetta Burattini, annunciando l’incarico di assistente del Governatore, Gesualdo Angelico, di Fabrizio Perini, pastpresidente Altavallesina-GrotteFrasassi, che ha avuto l’onore, causa Covid, di essere stato chiamato alla guida del Club per due mandati. Onore che Catani, ha riservato all’uscente Pesciarelli, per aver messo a terra tanti service di successo, per altro presentati dallo stesso con una serie di diapositive che hanno riassunto il suo importante anno di lavoro: dalla 30ma edizione del Premio “Mannucci” ai “Caminetti” durante i quali i soci si sono raccontati, dai Campus Disabili ai rapporti intessuti con gli Istituti Comprensivi di Sassoferrato e Arcevia, dalla intensificazione dei rapporti con le Istituzioni, quindi con i sindaci che hanno dato l’avvio a numerosi incontri nei rispettivi comuni, fino al colpo di scena con Gilberto Polverari e Massimo Marcellini che hanno permesso di assistere in diretta alla illuminazione della Croce di Monte Sant’Angelo.

In definitiva una cerimonia del passaggio di consegne, vivace, interessante nel corso del quale Marco Catani, appassionato di musica, soprattutto Rock e musicista con strumento preferito, batteria acustica, grande amante degli animali, appassionatissimo di film western di tutti i tempi, ha presentato contesto e obiettivi, punti di forza e debolezza del Club, oltre alla programmazione strategica all’interno della quale primeggia la 31ma edizione del Premio Mannucci tenendo ben conto del rapporto del Club con i comuni del suo territorio: Arcevia, Castelplanio, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Rosora, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra dei Conti e Serra San Quirico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it