Auto parcheggiate sui marciapiedi, tanti problemi per la viabilità anche nei piccoli centri

FIASTRA – Il problema dei parcheggi resta sempre al centro dell’attenzione anche nei piccoli comuni del nostro entroterra.

Da tempo, ormai, a Fiastra, soprattutto nella zona di San Lorenzo, i pedoni non possono più camminare sui marciapiedi in quanto vi si trovano, sempre più frequentemente, posteggiate le auto. Per cui sono costretti a camminare in mezzo alla strada.

Un problema notevole che aumenta con la stagione estiva quando i frequentatori della zona diventano sempre più numerosi.

La cartellonistica stradale, con i divieti di sosta, è presente, anche se nessuno rispetta le indicazioni.

Purtroppo va detto chiaramente che i parcheggi a disposizione sono pochi e, per giunta, alcuni a pagamento. In una situazione del genere i problemi maggiori sono per i bambini, costretti a camminare a zig zag tra marciapiedi e strade. E, purtroppo, chi di competenza, non provvede a trovare una soluzione per una situazione che diventa sempre più preoccupante (e pericolosa).

