A Camerano arriva il concerto del “Nino Rota Ensemble”

Appuntamento venerdì 30 giugno, alle ore 21, in Piazza Roma con il quartetto tutto al femminile che da anni gira il mondo con successo, portando sia il grande repertorio classico di tutti i tempi, sia le pagine più belle scritte per i film più amati e famosi

CAMERANO – Si terrà venerdì 30 giugno, alle ore 21, in Piazza Roma a Camerano, il concerto gratuito del quartetto musicale “Nino Rota Ensemble“.

Il Nino Rota Ensemble nasce nel 1995 in occasione delle celebrazioni dei 100 anni del cinema ed è un gruppo musicale tutto al femminile composto di musiciste unite da una grande passione per la musica e per il cinema che si presentano in quartetto con voce, flauto, violino e pianoforte. Il nome scelto dal gruppo è dovuto a un omaggio che le musiciste vogliono fare al grande compositore italiano Nino Rota, autore di molte colonne sonore di film.

Dall’anno della fondazione il gruppo ha svolto un’intensa attività concertistica affermandosi per le capacità e l’originalità della formazione in Europa e in alcuni paesi extraeuropei. Il Nino Rota Ensemble presenta un repertorio straordinario eseguendo le più celebri composizioni di alcuni grandi maestri italiani e stranieri proponendo sia il grande repertorio classico, sia le pagine più belle scritte per i film più amati e famosi: Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Nicola Piovani, George Gershwin, Leonard Bernstein ed altri.

“Con il concerto del Nino Rota Ensemble – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – chiudiamo il primo mese del calendario estivo degli eventi. Un mese, quello di giugno, che ha già dato segnali positivi e che ci fanno ben sperare sul prosieguo della stagione estiva”.

“Sono ben contenta – ha dichiarato l’Assessore con delega alla Cultura del Comune di Camerano Barbara Mori – di dedicare l’ultimo evento di giugno al celebre quartetto Nino Rota Ensemble composto di tre marchigiane, Deborah Vico al pianoforte, Federica Torbidoni al flauto e Giannina Guazzaroni al violino, che hanno incontrato la voce di Rosa Sorice, marchigiana di adozione. Quattro donne che riescono, fra musica e cinematografia, a contaminare un percorso artistico di grande spessore che allieterà e arricchirà gli spettatori nella nostra città venerdì sera”.

