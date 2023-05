I bikers della 2 Wheels 4 Benefit tornano in missione di solidarietà al Salesi

Domenica i motociclisti in sella ai loro bolidi partiranno da Petriolo alla volta di Ancona, per la 13esima edizione del ‘Raduno per i Bambini del Salesi’

ANCONA – Solidarietà ‘in moto’ con i bikers della 2 Wheels 4 Benefit. Domenica 28 maggio i motociclisti dal cuore grande tornano in ‘missione’: in sella ai loro bolidi partiranno da Petriolo, nel Maceratese, alla volta di Ancona, per la 13esima edizione del ‘Raduno per i Bambini del Salesi’.

Una parata all’insegna della generosità, perché l’incasso ricavato dalle iscrizioni al motoraduno sarà interamente devoluto per la Pet Therapy che la Fondazione Ospedale Salesi Onlus mette in campo quotidianamente con i suoi professionisti nei diversi reparti ospedalieri. Dal Pronto Soccorso alla Pediatria, dalla Chirurgia alla Neuropsichiatria infantile, dalla Rianimazione alle Malattie infettive, dall’Oncoematologia pediatrica alla Nefrologia, i professionisti della Fondazione, accompagnati dai loro cani (il Pastore Tedesco Eva, l’Australian Shepherd Otto, il Siberian Husky Shaky, il Barbone Grande Mole Toffee e il Labrador Retriever Zuma) regalano sollievo e momenti di spensieratezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie.

Domenica i bambini degenti al Salesi dalle finestre dell’ospedale potranno ammirare lo spettacolo del lungo serpentone coloratissimo di moto e scooter entrare nel cortile e sentire il rombo dei motori. Dopo la sfilata una delegazione di centauri sarà accompagnata dalla direttrice della Fondazione Ospedali Salesi Onlus, Laura Mazzanti, e dagli operatori della Fondazione, all’interno del nosocomio dove consegnerà doni e gadget ai bambini.

“Ancora una volta i nostri amici motociclisti hanno pensato ai bambini del Salesi – dice la direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, professoressa Laura Mazzanti -. Grazie di cuore per il vostro ripetuto impegno di ben 13 anni, i nostri complimenti”. Il presidente dell’associazione 2 Wheels 4 Benefit, Matteo Fermani, dichiara: “Siamo sempre felici di tornare qui ogni anno, siamo sempre grati alla Fondazione Salesi per il supporto che ci consente di organizzare al meglio questo evento. Siamo lieti di poter fare questo gesto di solidarietà e orgogliosi della grande partecipazione da parte di tutti i motociclisti”.

Non mancheranno sorprese per i piccoli ricoverati che così potranno trascorrere una domenica diversa, in allegria.

