Nella sede del Club Amici del Mare è iniziato un corso sulla pesca

Dai “nodi” alle lenze: quattro incontri per imparare le tecniche

ANCONA – Ha preso il via presso la sede del Club Amici del Mare a Marina Dorica di Ancona, con una grande partecipazione, il corso di pesca in mare. Tra le attività proposte dal Club infatti non poteva mancare un corso di pesca per giovani e adulti aperto a tutti e completamente gratuito.

Obiettivo dei quattro incontri in calendario quello di incuriosire ed avvicinare il neofita che vuole approcciarsi alla pesca in mare ma anche “perfezionare” chi è già praticante.

La prima serata, grazie al relatore Roberto Pelati, è stata dedicata alla tecnica dello spinning d’altura, una pesca praticata sulle mangianze, con esche artificiali che mira alla cattura di tombarelli, lampughe, alletterati e sua maestà il Tonno Rosso.

Nel secondo appuntamento si parlerà della traina con il vivo, quindi reperimento dell’esca, lenze, tecnica ecc.. target principale di questa tipologia di pesca sono le grandi Lecce Amia, il dentice e l’ambitissima e ricercatissima ricciola. La terza serata sarà dedicata al drifting al tonno: si parlerà di tecnica di pasturazione, canne, mulinelli, lenze, inneschi e molto altro. Nel quarto incontro verranno messi a confronto svariati nodi, come realizzarli e si passerà poi ai test con il dinamometro per capire quale è il nodo più consigliabile nelle varie tecniche di pesca e con la minor perdita del carico di rottura del filo.

I dirigenti del Club Amici del Mare hanno ringraziato il Presidente Fipsas Marche Luigi Soriani per la presenza e per aver sottolineato l’importanza di tali manifestazioni – utili a far crescere e divulgare il nostro sport- invitando le società della provincia e della regione a replicare tali iniziative.

Particolarmente apprezzata la presenza del CT della Nazionale Big Game Mirko Eusebi, il Coordinatore degli Istruttori Federali Alessandroni Paolo e i relatori delle prossime serate Gianluca Balducci e Roberto Serretti per la traina, Marco Eusebi per il Drifting e Luciano Orsetti che grazie al suo nuovo imbobinatore, permetterà di far testare ai partecipanti i nodi che saranno fatti nella serata dedicata.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dai partecipanti al Presidente del Club Amici del Mare, Sauro Scolpati per credere sempre nelle iniziative del Fishing Team e un enorme in bocca al lupo a tutti i partecipanti. A conclusione del corso è prevista una giornata di pratica a bordo delle imbarcazioni con gli istruttori all’opera e con i partecipanti per tentare la cattura del pesce. Al termine, consegna dell’attestato di partecipazione al Corso Federale FIPSAS.

