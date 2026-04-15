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A Moie il 14° corso di pesca alla trota nel laghetto della Fornace

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 15, 2026

MOIE – L’associazione sportiva dilettantistica pescatori di Moie promuove il 14° corso di pesca di  trota in laghetto, in programma presso il Lago della Fornace, che si conferma anche quest’anno come un’iniziativa di grande valore educativo, sociale e ricreativo, capace di coinvolgere  i giovani appassionati e non.

L’apertura del corso è prevista per domenica 19 aprile, giornata che sarà dedicata in parte a un primo approccio teorico. In questa fase iniziale, i partecipanti avranno modo di conoscere le basi della pesca alla trota in laghetto: dalle attrezzature più adatte alle tecniche fondamentali, fino alle nozioni utili per praticare questa disciplina in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Il percorso proseguirà poi con due appuntamenti pratici, fissati per domenica 26 aprile e domenica 3 maggio, sempre nella fascia oraria dalle 14:30 alle 18:30.

Durante queste giornate, i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso, sperimentando direttamente sul campo le tecniche di pesca e affinando le proprie abilità grazie al supporto degli organizzatori.  Uno dei momenti più attesi sarà, come da consuetudine , quello di “pescato e mangiato”. Grazie alla preziosa collaborazione con l’IPSEOA di Cingoli, il pescato verrà esaltato dall’esperienza e dalla creatività degli  chef, che lo trasformeranno in raffinate preparazioni culinarie. Un’occasione unica in cui competenza, passione e formazione si incontrano, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa che unisce sport, natura e gastronomia.

Questo corso inoltre  si distingue per la sua importante finalità inclusiva. L’iniziativa è infatti pensata per favorire la partecipazione di tutti, promuovendo l’incontro, la socialità e la condivisione. In questo senso, la pesca diventa non solo un’attività sportiva, ma anche uno strumento di integrazione e crescita personale.

Il corso rappresenta dunque un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della pesca sportiva, trascorrere del tempo all’aria aperta e vivere un’esperienza formativa arricchita da valori come l’inclusione e la collaborazione. Coloro che intendono partecipare possono chiamare il Presidente Giuseppe Ubertini al n. 3356901435 e rimanere aggiornati sulle attività organizzate dall’associazione moiarola consultando la pagina Facebook: lago fornace Moie.

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