“Ancona, diamoci del noi” si presenta alla città

Trentadue candidati e cinque parole chiave: aperta, gentile, accogliente, attenta e viva. Sul palco della Sala Tabacchi della Mole, Carlo Pesaresi ha dato la parola agli esponenti della sua lista civica: «Questo gruppo è il risultato delle esperienze delle Primarie. Siamo al lavoro a sostegno di Ida»

ANCONA – Il blu, il giallo ed il rosso tingono la Sala Tabacchi della Mole, i colori di “Ancona, Diamoci del Noi”, per la presentazione alla città della lista civica capitanata da Carlo Pesaresi, a sostegno della candidata sindaca, Ida Simonella, che Pesaresi aveva sfidato alle Primarie dello scorso 27 novembre. Venti donne e dodici uomini, la metà sotto i 50 anni, appartenenti al mondo del sociale, del volontariato, delle professioni, della scuola e dell’imprenditoria, questo l’identikit dei trentadue candidati della civica, che si sono presentati scambiando alcune battute con Pesaresi nelle vesti di conduttore della serata sul palco allestito alla Sala Tabacchi. «Questo gruppo è il risultato delle esperienze che con me hanno seguito il percorso delle Primarie – ha affermato Pesaresi – e del percorso della comunità politica di Ancona a Colori. Siamo al lavoro al sostegno di Ida. Conoscevo le sue competente tecnico-amministrativo, ma in questo periodo ho avuto modo di conoscere la persona. Una persona aperta all’ascolto e che ha saputo intercettare anche i contributi che come lista abbiamo portato».

Cinque le parole che caratterizzano l’impegno di “Ancona, Diamoci del Noi”. Cinque parole per l’Ancona di domani. «Cinque parole di sinistra – ha sottolineato Pesaresi –. Ancona: aperta, gentile, accogliente, attenta e viva. Aperta al confronto, al dialogo con i cittadini anche attraverso nuovi strumenti di partecipazione. Ancona città gentile, nel modo di approcciarsi tra amministratori e cittadini, ma Ancona gentile anche nel senso di una maggiore cura e pulizia, di attenzione all’arredo e al decoro, punti questi che sono le priorità anche di Ida e sulle quali ha già detto molto. Accogliente, perché turistica ma anche perché non lascia indietro nessuno, le persone fragili e non autosufficienti. Anche questo un tema forte della campagna di Ida. Ancona attenta alle frazioni, ai processi rigenerativi. Viva, perché lavorerà per rimediare alla carenza di spazi sociali, per una cultura più diffusa in tutti i luoghi della città».

I candidati della lista civica Ancona diamoci del noi

Pesaresi Carlo Maria Ancona 17-11-1970

Andreoli Cristina Torino 07-02-1964

Armenise Alessandra (BA) 24-12-1970

Bacchielli Maria Pia Ancona 12-09-1955

Barigelli Michele Ancona 17-02-1976

Bomba Chiara Ancona 30-07-1969

Bontempi Mattia Loreto (AN) 14-06-1988

Bonventi Luca Ancona 06-02-1976

Ciarrocchi Giovanni detto Gianni Civitavecchia (Roma) 30-08-1971

Cipolla Lucia Lanciano (CH) 29-07-1977

Dattilo Antonella Ancona 26-04-1962

Dusmet Ludovica Ancona 08-11-1975

Faccani Roberta Ancona 01-07-1968

Falcioni Massimo Ancona 10-01-1961

Ficosecco Simona Ancona 08-06-1967

Fossaroli Maria Luisa Firenze 21-08-1965

Francella Anna Rita Ancona 11-03-1963

Francella Lorenzo Ancona 20-05-1977

Galeazzi Pamela Chiaravalle (AN) 26-03-1977

Giardini Eros Ancona 23-11-1952

Giovagnoli Antonietta Fossombrone (PS) 17-01-1954

Grassini Andrea Ancona 12-07-1982

Jahan Ummasalsabil detta Tashina Bangladesh 31-10-1996

Lassandari Cristiano Ancona 20-05-1964

Malerba Chiara Ancona 30-09-1983

Marzoli Valeria Ancona 25-05-1953

Minchella Anna Rosa Pico (FR) 15/02/1949

Panzini Fabrizio Ancona 01-12-1976

Ragni Sara Ancona 09-04-1997

Rinaldi Giovanna Ancona 27-08-1972

Roccheggiani Rita Ancona 17-12-1958

Rossi Tommaso Ancona 25-04-1978

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it