Al Palabrasili di Collemarino sabato e domenica doppio appuntamento con il pugilato

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Altro weekend di pugilato per sabato 15 e domenica 16 aprile! Questa volta l’organizzazione è della Dorica 2006, la sede il Palabrasili di Collemarino.

Si inizierà sabato, alle ore 9, con le gare di criterium giovanile degli “allievi” per poi proseguire domenica mattina, alle 10,30, con le categorie “cuccioli”, “cangurini” e “canguri” che coinvolgeranno oltre un centinaio di giovanissimi in rappresentanza di tutte o quasi le società delle Marche . Un numero che ci conforta sulla vitalità del pugilato che attrae sempre di più a partire da entrambi i sessi con presenze ragguardevoli e con la partecipazione di moltissimi genitori.

Per proseguire e chiudere in bellezza questo weekend di pugilato si farà luogo ad una dilettantistica, alle ore 16,30, con tredici matches in programma. Presenti undici società delle Marche: Dorica 2006, GLS, Upa, Montecchio Sport, Boxe Minchillo, Audax, Pug. Jesina, Cluana Boxe, Canappa Boxing, Pug. 1923, Settempedana. Su tutti spicca la rivincita fra Iengo della GLS e Karimi della Dorica 2006. Nel primo combattimento fra i due svoltosi la scorsa settimana la vittoria è andata al secondo che ha mostrato maggiore esperienza ed una carica agonistica superiore. Sono state tre riprese combattutissime con scambi continui. Ora, a questo match di ritorno, vedremo se Iengo riuscirà a frenare l’azione dell’avversario con colpi d’incontro o se Karimi riuscirà ad imporre lo stesso ritmo ed aggiudicarsi anche la rivincita. Comunque vadano le cose i due sono sicuramente in grado di proporre uno spettacolo di alto livello che, come in precedenza, non mancherà di entusiasmare il pubblico che riteniamo possa intervenire un gran numero. Oltre ad atleti marchigiani saranno presenti pugili umbri del Boxing Club Diego Bartolini.

Altro match sicuramente interessante quello che vedrà opposto il pugile di punta della Dorica , Gioacchini Leonardo, all’umbro Andrea Gazzani. Anche in questo caso i due pugili si sono già incontrati lo scorso febbraio a Spoleto ed in quella occasione vi fu un nulla di fatto. Il pareggio a Gioacchini ed alla Dorica 2006 non è andato giù ed ha voluto un nuovo incontro che stabilirà la superiorità di uno dei due. Sono entrambi atleti tecnici dotati di un discreto pugno in grado anch’essi di dare un grosso spettacolo. Anche gli altri combattimenti sono equilibrati con molti pugili anconetani: De Falco, D’Andrea, Santilli, Mencarelli, Mormile, Cheriti, Pigliacampo, Squillante, Berroni. Tutti appartenenti alle tre palestre anconetane: la GLS la Dorica 2006 e l’Upa.

Il programma

Schoolboy kg 60: Santilli Rocco (Dorica 2006) vs Berroni Giulio (Upa; Mencarelli Tommaso ( Dorica 2006) vs Borrelli Giorgio (Audax); kg 63: Pigliacampo Lorenzo ( Upa) vs Giacomelli Gabriele ( Diego Bartolini Spoleto); Junior kg 54: De Falco Angelo ( Dorica 2006) vs Guiducci Christian (Montecchio Sport); 46: Illiano Francesco (Dorica 2006) vs Mirra Daniel (Minchillo Boxe); Youth kg 60: Ricci Damiano ( (Pug. Jesina) vs Biscia ( Diego Bartolini Spoleto); kg 54: Mormile Massimo ( Dorica 2006) vs Bufalini Nicolò (Cluana Boxe); Elite kg 63,5: Gioacchini Leonardo (Dorica 2006) vs Gazzani Andrea ( Diego Bartolini Spoleto); kg 57: D’Andrea Eddye (Dorica 2006) vs Sergenti (Diego Bartolini Spleto); kg 60: Karimi Alì (Dorica 2006) vs Iengo Alex (GLS); kg 71: Cheriti Lorenzo ( GLS) vs Castelli Matteo ( Pug. Jesina); Zaccari Lorenzo (Canappa Boxing) vs Tucci Mattia ( Pu. 1923); kg 75: Squillante Diego (Upa) vs Bruschini Joele (Settempedana).

(Le foto sono di Max Petrus)

