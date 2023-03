L’Alastampi accoglie gli studenti dell’Istituto Merloni-Miliani

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Prosegue il progetto formativo e al tempo stesso la collaborazione tra l’Istituto Merloni-Miliani e l’Alastampi, con Alaimo Angelelli, General Manager e socio dell’azienda fabrianese, leader nel campo della meccanica di precisione che, grazie al pieno sostegno del dirigente scolastico Manuela per un giorno a settimana, a partire da questo 11 marzo, consente agli studenti di “fare scuola in azienda”, di sperimentare come le conoscenze acquisite a scuola dovranno trasformarsi in competenze da dover mettere in atto all’interno di un’unità produttiva, in un contesto diverso rispetto a quello per gli studenti usuale.

Sabato mattina i ragazzi si recati in azienda dove i tecnici dell’Alastampi, Giorgio Costantini, direttore tecnico; Luca Sacco, ingegnere di simulazione; Andrea Gagliardi, responsabile commerciale; Luca Cardarelli, capofabbrica, tutti esperti nella progettazione industriale di settore e ovviamente Alaimo Angelelli, hanno messo a disposizione il loro know how, le attrezzature tecnicamente più avanzate e dedicando ogni attenzione ai ragazzi, in un percorso motivante, alla “scoperta del futuro”.

I partecipanti, del 4° e 5° “Manutenzione” ed “Energia” accompagnati dalla dirigente scolastica, Morosin, e dal professore Pino Augello, sono stati divisi in piccoli gruppi, seguendo con attenzione i vari passaggi e vedere nel dettaglio ogni ciclo di processo all’interno dell’azienda stessa, inoltre è stata fatta conoscere la realtà produttiva e di mercato che pone limiti e sfide continue a chi opera nel settore, in termini di competitività e di continua innovazione tecnologica.

I ragazzi, hanno ben compreso l’importanza dell’incontro e quanto hanno potuto e apprendere da un’esperienza così esclusiva che, in modo complementare alle altre iniziative quali stage, PCTO, visite aziendali, webinar, incontri con esperti, valorizza l’importanza del percorso formativo e consente di orientarsi in modo consapevole nelle scelte future: “un sabato speso bene”, “esemplare rapporto scuola-impresa”, “un laboratorio allargato”, “giornata servita per capire l’ambiente lavorativo e il mondo sul quale ci affacceremo”, “Non immaginavo di scoprire delle macchine con un potenziale del genere”, “giornata servita per capire l’ambiente lavorativo, il mondo sul quale ci affacceremo, terminati gli studi” le testimonianze raccolte “in diretta”.

Come detto, ad accogliere la delegazione di allievi e insegnanti, è stato il General Manager Alaimo Angelelli ed il suo team, che dopo aver accompagnato in una visita nei vari reparti, ha fornito spiegazioni riguardo il processo tramite il quale si arriva alla produzione dello stampo, perché di questo si tratta come mission finale, partendo dalle richieste del cliente: “Alastampi dà supporto al cliente, ci lavora insieme per arrivare a produrre lo stampo personalizzato e grazie a dei software di alta tecnologia, è in grado di simulare, passo dopo passo, il funzionamento del prodotto, fino ad arrivare all’installazione, pronti per produrre, senza cadere in errori di progettazione”, concludendo ha affermato: “Una caratteristica di cui andiamo fieri”.

In definitiva, la valenza di questo incontro che si protrarrà per altri tre sabati, costituisce una opportunità per la Scuola di collaborare con le realtà lavorative sul territorio e scoprire quanto importanza ha un ambiente professionale interessante, soprattutto se si lavora in team e c’è grande corporatività in ogni ambito di una delle nostre aziende della città leader nel mondo.

