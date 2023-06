Nell’ambito del Progetto Rise l’Avis ha incontrato gli studenti del Liceo artistico Edgardo Mannucci

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – In occasione della conclusione dell’anno scolastico, l’Associazione AVIS ha incontrato gli studenti del Liceo artistico “Edgardo Mannucci” che hanno partecipato al progetto RISE (Realtà virtuale, Innovazione, Salute, Educazione) co-finanziato dal Ministero del Lavoro e a cui hanno partecipato molte AVIS Regionali tra cui Avis Marche e Avis Nazionale.

Il progetto si inserisce tra le attività di promozione nelle scuole che Avis Regionale in collaborazione con le Avis Provinciali e locali di riferimento realizza sul territorio per promuovere la cultura del dono e diffondere il messaggio di Avis tra i giovani.

Al progetto RISE ha partecipato con entusiasmo l’istituto scolastico Jesino, che tra l’altro non è nuovo nei progetti portati avanti da Avis, basti ricordare la partecipazione al progetto Best – Choice che li hai visti collocarsi tra i primi istituti nella classifica nazionale per i lavori prodotti

In occasione della conclusione del progetto ed in concomitanza con la fine dell’anno scolastico Maria Gianuario, Vice Presidente Vicario di Avis Regionale Marche e Matteo Verdolini, giovane volontario di Avis Moie, in rappresentanza di Avis Regionale Marche, Avis Provinciale Ancona e delle Avis locali di Jesi e di Moie hanno voluto incontrare gli studenti e i professori che hanno partecipato al progetto per parlare del progetto appena conclusosi, consegnare loro l’attestato di partecipazione ed alcuni gadget avisini a ricordo dell’esperienza vissuta.

La vice presidente Gianuario ha ribadito nell’occasione quanto sia forte l’impegno che Avis profonde, a tutti livelli, nella promozione nelle scuole di ogni ordine e grado; i giovani sono gli adulti di domani e un tassello fondamentale è trasmettere loro, proprio nella fase della loro crescita personale ed educativa, i valori di cui Avis è messaggera, la solidarietà, la salute, la cittadinanza attiva e la cultura del dono.

La vice-presidente Maria Gianuario ha poi volto un particolare ringraziamento agli insegnanti Verdecchia e Pallotto, che hanno collaborato attivamente con Avis per la realizzazione e il buon esito del progetto e che hanno consentito la loro realizzazione; un ringraziamento va anche al dirigente dell’Istituto, Luca Serafini che ha consentito ad AVIS di collaborare anche quest’anno con la scuola.

