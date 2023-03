La valvola EGR: alcune informazioni utili

La valvola EGR (l’acronimo EGR sta per “Exaust Gas Recirculation”) è un dispositivo installato nei motori a benzina e diesel, che rende possibile l’abbattimento delle emissioni di gas inquinanti nell’ambiente, soprattutto degli ossidi di azoto (Nox). Vediamo ora di fornire alcune informazioni utili circa il funzionamento e le caratteristiche dell’accessorio.

Questo componente è controllato direttamente dalla centralina del motore, che modula la quantità esatta di gas da reimmettere in fasi precise di operatività. Il suo compito principale è quello di riportare in circolo una parte dei gas di scarico prodotti dal motore. Questo avviene tramite il prelievo di una parte dei gas esausti (per una percentuale del 5-15%), i quali, dopo essere stati immessi nello scambiatore per il raffreddamento, vengono ricondotti nel collettore d’aspirazione, da cui viene aspirata l’aria che serve per la combustione. Questo reinserimento dei gas in circolo ha come risultato un abbassamento della temperatura dei cilindri e dello scarico, che si traduce in un abbassamento delle emissioni degli ossidi di azoto, sostanze altamente inquinanti.

La valvola EGR, solitamente posizionata tra il collettore di aspirazione e quello di scarico, si trova montata sulle vetture Euro 6.

Come tutti i componenti del motore, anche la valvola EGR può essere soggetta a malfunzionamento, il più delle volte causato da un intasamento, dovuto ad un accumulo dei residui di carbonio sulle sue pareti. Questa è la ragione per cui è raccomandabile effettuare la manutenzione e la pulizia di questo dispositivo ad intervalli regolari. Tale pulizia può essere fatta tramite lo smontaggio del pezzo, operazione tuttavia abbastanza complessa che va affidata nelle mani di un esperto meccanico. Come alternativa a questo intervento si possono utilizzare specifici additivi chimici, che vanno aggiunti al carburante, i quali hanno la capacità di dissolvere le suddette formazioni di carbonio. Una sostituzione regolare dei filtri e dell’olio motore può ugualmente essere utile a prevenire problemi a questa parte.

Solitamente un difetto alla valvola EGR viene segnalato dalla strumentazione di bordo, quando indica un problema o una possibile avaria del propulsore. Anche il verificarsi improvviso di un “andamento a strappi” potrebbe essere sintomo di una valvola non funzionante in maniera corretta, in quanto intasata.

I segnali più comuni riconducibili ad un guasto a questa parte sono:

Difficoltà ad avviare il motore.

Insolita emissione di fumo dallo scarico quando si accelera.

Inusuale aumento dei consumi.

Ridotta potenza del motore a bassi regimi.

Pur potendo teoricamente circolare con una valvola EGR intasata, non è per niente raccomandabile trascurare il problema, sottovalutandone le conseguenze. Se infatti questo dispositivo resta bloccato in posizione aperta, il minor flusso di aria fresca potrebbe creare dei seri problemi alla combustione e causare inoltre il logorio precoce delle parti interne. Se invece la valvola resta chiusa, si avrà un immediato aumento delle emissioni di sostanze nocive.

Il costo di una valvola EGR si aggira di solito sui 70 euro, cui va aggiunto il costo di manodopera.

Questo è tutto. Ci auguriamo che leggere questo articolo sia stato utile.

